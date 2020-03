MILANO – “Togliete il pin ai cellulari dei vostri cari che vengono ricoverati per il Covid-19“. E’ l’appello di una infermiera dell’ospedale Sacco di Milano, che in un post su Facebook racconta uno degli aspetti più drammatici dell’emergenza coronavirus.

Molto spesso le famiglie rischiano di perdere i contatti con i ricoverati: per via delle rigide norme anti contagio non possono fare visita ai loro cari né entrare nei reparti di qualsiasi ospedale per assistere i famigliari ammalati. Col risultato che molti non riescono per giorni ad avere notizie sul loro stato di salute o sul luogo in cui si trovino.

Accade poi, nei casi più gravi, che alcuni muoiano senza neppure il conforto dei loro affetti perché impossibilitati a comunicare. “Gli infermieri – prosegue l’appello – tramite il telefono possono tenere informate le famiglie”. “Ma se non si toglie il pin – spiega l’infermiera – diventa quasi impossibile” mantenere i contatti.

Fonte: Ansa