VICENZA – Guida senza un valido motivo e con elevato tasso alcolico nel sangue. Per questo motivo per un 62enne di Vicenza sono scattati una denuncia penale per aver violato il divieto di spostamento previsto dal decreto della presidenza del consiglio sul coronavirus e una sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza.

Una pattuglia della polizia locale ha notato una Ford Focus sfrecciare ad alta velocità. Fermato, l’uomo che era alla guida non è stato in grado di dare spiegazioni.

Inoltre, avendo manifestato chiari sintomi di ebbrezza alcolica, è stato sottoposto all’alcoltest: la concentrazione di alcol era tra lo 0,5 e lo 0,8. E’ scattato così il ritiro immediato della patente e una multa di 544 euro. (fonte ANSA)