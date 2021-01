Coronavirus, bambino di 4 mesi ricoverato in terapia intensiva a Genova. E’ affetto da un’altra grave patologia

Un bambino di quattro mesi è ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il piccolo è positivo al covid ed è affetto da un’altra grave patologia.

Lo ha reso noto la Regione Liguria. Racconta Genova24 che secondo “quanto comunicato dall’ospedale, si tratta di un bimbo di 4 mesi che era affetto da una malattia ematologica complicata da sepsi ed è risultato positivo al coronavirus. L’insufficienza respiratoria ha richiesto cure intensive (ventilazione meccanica). Non è possibile capire in questo momento se la sintomatologia sia prevalentemente riconducibile al Covid-19 o alla sepsi che ha complicato la malattia di base”.

Coronavirus, il bollettino del 29 gennaio: 13.574 nuovi casi, 477 morti, tasso positività al 5%. Sono 13.574 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477.

Ieri i positivi erano stati 14.372 e i morti 492. I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.529.070, i morti 87.858. Gli attualmente positivi sono 467.824 (-6.793 rispetto a ieri). Sono invece 1.973.388 i pazienti dimessi o guariti (+19.879).

In isolamento domiciliare ci sono 445.157 persone (-6.394). Sono 268.750 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 275.179.

Coronavirus, il bollettino del 29 gennaio: il tasso di positività è del 5,05%

Il tasso di positività è del 5,05% (ieri era del 5,2%). I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 18 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

Gli ingressi giornalieri sono 148. In totale in rianimazione ci sono 2.270 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.397 pazienti, in calo di 381 unità rispetto a ieri.

La Lombardia è la regione con più nuovi casi nelle ultime 24 ore

Le regioni che fanno registrare il maggior numero di test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono: Lombardia 1.900, Emilia Romagna 1.320, Campania 1.175, Lazio 1.160, Puglia 1.069, secondo i dati del ministero della Salute.

Otto Regioni continuano a non comunicare il dato dei positivi ai test rapidi antigenici, secondo la tabella del ministero. Sono Sicilia, Liguria, Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.