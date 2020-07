Coronavirus Basilicata, positivi 25 migranti arrivati nei giorni scorsi dalla Sicilia

Positivi 25 migranti arrivati nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia

Venticinque migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi al coronavirus.

Lo hanno accertato i tamponi eseguiti nelle ultime ore.

Prima sono risultati positivi tre migranti, oggi si è appreso che sono contagiati altri 22: i 25 sono in isolamento in strutture di accoglienza.

Le parole del senatore Pasquale Pepe: “Grazie al governo. Ci hanno regalato 25 positivi”

“La Basilicata è stata la prima Regione Covid free in Italia.

Oggi, grazie al Ministro Lamorgese e al Governo Conte, che ha chiuso gli aeroporti ma ha aperto i porti, abbiamo, solo tra gli immigrati che ci hanno ‘regalato’, ben 25 positivi, ed ancora si aspettano gli esiti di altri tamponi”.

Lo ha scritto su Facebook il senatore Pasquale Pepe, capo del dipartimento per il Mezzogiorno della Lega.

“Per di più – ha aggiunto – mi dicono, e lo approfondirò per via istituzionale, che diversi di questi ospiti, nei giorni scorsi e fino a poche ore fa, andavano tranquillamente a spasso. Non è accettabile, per niente!”.

Coronavirus in Basilicata, i numeri

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono morte per il coronavirus 28 persone e 372 ne sono guarite. In totale, sono stati eseguiti 44.528 tamponi, 44.097 dei quali sono risultati negativi. (Fonte: Ansa).