Coronavirus, a Catanzaro beve birra per strada: all’arrivo dei carabinieri li aggredisce, arrestato (foto ANSA)

CATANZARO – Ha iniziato a inveire contro i carabinieri che gli chiedevano conto della sua presenza, con altre due persone con cui beveva birra, su una panchina pubblica, nonostante le norme restrittive assunte dal governo e dalle autorità locali per l’emergenza coronavirus, poi li ha aggrediti. E’ successo a Catanzaro, dove un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è finito agli arresti.

I militari della stazione di Catanzaro Gagliano hanno visto i tre intenti a consumare una birra. All’avvicinarsi della pattuglia per il controllo di rito, due di loro sono scappati. Il terzo, rimasto sul posto, ha rovesciato la sua rabbia contro i carabinieri, asserendo di poter fare quello che voleva.

Mentre i militari cercavano di riportarlo alla calma, l’uomo, infastidito dalla richiesta di spiegazioni sulla sua presenza, li ha aggrediti per cui è stato fermato e condotto in caserma.

Uno dei carabinieri ha riportato una distorsione alla caviglia che lo terrà lontano dal servizio per qualche giorno.

Per il 52enne è scattato l’arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale con la denuncia per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità poiché allontanatosi dalla sua abitazione senza nessuno dei motivi previsti dalla normativa vigente.

E’ stato poi condotto a casa, in regime di arresti domiciliari. Nel frattempo sono stati identificati e denunciati anche i due uomini che erano in sua compagnia. (fonte AGI)