Coronavirus Billionaire, ci sono altri 52 casi di positività al Covid-19 tra il personale del locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore.

L’esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi dall’Ats – come riporta il quotidiano L’Unione Sarda – è arrivato nella tarda sera di lunedì, confermando la presenza di un focolaio coronavirus al Billionaire, locale chiuso dal 17 agosto. Prima sei positivi, poi il numero era salito a 11 e in 50 si erano messi in autoisolamento.

Sempre a Porto Cervo, da lunedì ha chiuso anche un altro storico locale, il Sottovento, decisione presa dai gestori a seguito di un caso di positività tra lo staff.

La comunicazione del Sottovento è arrivata attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del club. “Appresa la notizia di un caso di positivà al Covid all’interno del nostro staff, sentiamo il dovere di interrompere anticipatamente l’attività. Convinti che la salute vada anteposta sempre e comunque all’interesse economico”.

“Abbiamo fatto tutte quello che era nelle nostre possibilità per rispettare la legge, convertendo in ristorante il club più longevo di Porto Cervo e picchettandovi le spalle ogni sera per farvi indossare le mascherine (col rischio di diventare quasi noiosi)”.

“E’ stata un’estate difficile durante la quale rincorrere i continui cambiamenti delle regole è costato sacrifici spesso difficili da percepire dall’esterno. Crediamo di aver fatto il massimo anche a dispetto di chi, sul territorio, ha preferito continuare a raccogliere invece che pensare a seminare”. (Fonte Ansa).