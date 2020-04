ROMA – Un bambino di 4 mesi era ricoverato per altre malattie nel reparto di pediatria dell’ospedale di Brindisi. Malgrado non avesse sintomi come tosse o febbre, i sanitari dell’ospedale “Perrino” di Brindisi hanno deciso di fare comunque il tampone scoprendo che era positivo al Covid-19.

Il bambino continua a restare ricoverato nel reparto di pediatria, ma è stato isolato dagli altri pazienti: orra viene assistito dagli operatori in totale protezione. L’ospedale ha avviato delle indagini per capire come il piccolo sia venuto in contatto con il virus. Secondo il primario del reparto di pediatria Fulvio Moramarco il bimbo non presentava i sintomi comunemente riscontrati negli adulti: appariva asintomatico, “ma (…) il virus nei bambini può presentarsi con sintomi rari con gastroenterite, convulsioni febbrili o crisi di apnea. Davanti a questa sintomatologia abbiamo selezionato cinque casi e li abbiamo sottoposti a tampone. Uno di questi piccoli pazienti è risultato positivo”.

“Molti bambini sono asintomatici e diffondono il virus – afferma ancora il pediatra – per questo è importante che restino chiusi i luoghi di assembramento che li vedono, come scuole, asili ed altri posti”.

Il primario ha aggiunto: “I bambini sono un serbatoio di diffusione del virus, siamo andati alla ricerca anche di questi sintomi, che non sono proprio quelli tipici del Covid-19, per verificare la positività e purtroppo ci è capitato questo”. Secondo il primario, “difficilmente può essere entrato in contatto con altri bambini, perché il reparto è attrezzato con stanze singole per ogni paziente” (fonte: FanPage).