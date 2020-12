Sono 16.999 i nuovi casi di coronavirus in Italia su 171.586 tamponi. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, datato 10 dicembre.

Torna dunque in salita, come prevedibile dopo il calo dei tamponi dovuto al Ponte festivo, la curva epidemica in Italia: ieri i contagi erano 12.756, ma con 53 mila tamponi in meno. Il tasso positivi-tamponi scende dal 10,77% al 9,9% di oggi.

Tornano di nuovo a salire i morti: 887 nelle ultime 24 ore, ieri erano 499 ma anche qui probabilmente pesano i ritardi delle notifiche. In totale, dall’inizio della pandemia, si contano 62.626 perdite.

Continua invece la discesa dei ricoveri: quelli ordinari sono 565 in meno (ieri -428), per un totale che scende a 29.088, mentre le terapie intensive perdono altre 29 unità (ieri -25), con 251 nuovi ingressi, e sono 3.291 in tutto.

I guariti di oggi sono 30.099 (ieri 39.266), per un totale che supera il milione dall’inizio dell’epidemia: sono 1.027.994.

Nettamente superiori rispetto al numero dei nuovi casi: per questo gli attualmente positivi calano di altre 13.988 unità (ieri -27.010), e scendono a 696.527. Di questi, sono in isolamento domiciliare 664.148 pazienti, 13.394 meno di ieri.

La regione con più casi è il Veneto (+4.197), ancora in forte crescita anche su base settimanale. Seguono Lombardia (+2.093), Lazio (+1.488), Emilia Romagna (+1.453), Puglia (+1.332, altra regione in controtendenza rispetto al calo generale), Campania (+1.198). (Fonte: Ministero Salute).

Coronavirus Lombardia

Sono 2.093 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 172 morti.

Coronavirus Veneto

Sono 4.197 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Veneto secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri morti 148 morti, che portano il totale a 4.551 dall’inizio dell’emergenza nella regione.

Coronavirus Lazio

Sono 1.488 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 68 morti. Nel Lazio sono 90.767 i casi attualmente positivi a Covid-19 (in calo rispetto a ieri quando erano 93.818), di cui 3.036 ricoverati (ieri erano 3.109), 339 in terapia intensiva (rispetto ai 342) e 87.392 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia, i guariti sono in totale 42.344, i decessi 2.802 e il totale dei casi esaminati è pari a 135.913.

Coronavirus Abruzzo

Sono 227 i nuovi contagi di Covid19 registrati oggi in Abruzzo (di età compresa tra 1 e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 28, di cui 9 in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti. Il bilancio dei morti secondo il bollettino registra 10 nuovi casi e sale a 1013 (di età compresa tra 38 e 104 anni, 8 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 3 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl.

Coronavirus Toscana

“I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 517 su 9.577 tamponi molecolari e 3696 test rapidi effettuati”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sul coronavirus.

Coronavirus Emilia Romagna

Sono 1.453 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna, secondo i dati del bollettino di oggi. Si registrano altri 72 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 139.800 casi di positività. I nuovi positivi sono in rapporto a un totale di 17.556 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi casi sul numero di tamponi fatti scende all’8,2%, dal 10,3% di ieri.

Coronavirus Puglia

Sono 1.332 i nuovi casi di coronavirus in Puglia secondo i dati contenuti nel bollettino di oggi, nel quale sono stati registrati 55 morti. I casi positivi sono così distribuiti: 266 in provincia di Bari, 130 in provincia di Brindisi, 289 nella provincia BAT, 314 in provincia di Foggia, 165 in provincia di Lecce, 157 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Coronavirus Campania

Sono 1.198 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 14.106 tamponi. Dei 1.198 nuovi casi, 99 risultano essere sintomatici e 1.099 asintomatici. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 58 nuovi decessi, 29 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 29 avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

Coronavirus Basilicata

La task force regionale della Basilicata comunica che nelle ultime 24 ore sono stati processati 612 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 48 (e fra questi 46 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Sono decedute 6 persone: 1 residente a Cancellara, 1 a Pietragalla, 2 a Potenza, 1 a Sant’Arcangelo, 1 a Tramutola.

Coronavirus Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 672 nuovi contagi (l’8,04 per cento dei 8.356 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 33 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 9 morti pregresse inserite oggi a sistema e afferenti al periodo dal 4 all’8 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.