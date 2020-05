ROMA – I morti per coronavirus in Italia sono saliti a 30.560, con un incremento di 165 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Ieri l’aumento dei morti era stato di 194 unità.

Si tratta del dato più basso dei deceduti dal 14 marzo.

I contagiati totali dal coronavirus in Italia (dato che comprende gli attualmente positivi, le vittime e i guariti) sono 219.070, con un incremento minimo di 802 rispetto a ieri.

Sabato l’aumento era stato di 1.083.

Attualmente sono 83.324 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.518.

Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 3.119.

Continuano a diminuire anche i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia: sono 1.027, 7 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 134.

In Lombardia sono 348, 18 più di ieri.

I pazienti guariti dal Covid-19 in Italia sono 105.186, con un incremento di 2.155 rispetto a ieri.

Sabato i pazienti dimessi e guariti erano stati 4.008.

13.618 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 216 pazienti rispetto a ieri. 68.679 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Nel dettaglio, gli attualmente positivi sono 30.190 in Lombardia (-72), 13.650 in Piemonte (-284), 7.191 in Emilia Romagna (-210), 5.591 in Veneto (-286), 4.147 in Toscana (-301), 2.900 in Liguria (-82), 4.286 nel Lazio (-59), 3.251 nelle Marche (+21), 1.915 in Campania (-50), 786 nella Provincia autonoma di Trento (-44), 2.669 in Puglia (-60), 2.69 in Sicilia (-11), 851 in Friuli Venezia Giulia (-18), 1.671 in Abruzzo (-5), 459 nella Provincia autonoma di Bolzano (-14), 113 in Umbria (+2), 515 in Sardegna (-35), 113 in Valle d’Aosta (-5), 596 in Calabria (-16), 143 in Basilicata (-2), 218 in Molise (+13).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 14.986 (+62), Piemonte 3.367 (+36), Emilia Romagna 3.845 (+18), Veneto 1.657 (+14), Toscana 942 (+5), Liguria 1.281 (+5), Lazio 557 (+4), Marche 960 (+2), Campania 391 (+3), Provincia autonoma di Trento 441 (+3), Puglia 448 (+5), Sicilia 256 (+0), Friuli Venezia Giulia 310 (+2), Abruzzo 359 (+4), Provincia autonoma di Bolzano 290 (+0), Umbria 71 (+0), Sardegna 120 (+1), Valle d’Aosta 139 (+0), Calabria 91 (+1), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0).

I tamponi effettuati sono 2.565.912, con un incremento di 51.678 rispetto a ieri.

Le persone sottoposte a tampone sono 1.676.460. (Fonti: Ansa, Protezione civile)