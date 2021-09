I nuovi casi di coronavirus sono 5.621, secondo il bollettino del 10 settembre 2021 del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.522. Sono invece 62 le vittime in un giorno, ieri erano state 59. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.596.558, i morti 129.828.

Bollettino 10 settembre, terapie intensive in calo

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 286.028. Ieri erano stati 291.468. Il tasso di positività è al 2%, stabile rispetto a ieri. Sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 37 (ieri erano 38). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.164, in calo di 66 rispetto a ieri.

Continuano a diminuire gli attualmente positivi

I dimessi e i guariti sono invece 4.338.241, con un incremento di 6.984 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 128.489, con un calo di 1.429 casi nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 123.777.