Coronavirus, il bollettino dell’11 agosto. Salgono i contagi: 412 in un giorno

Salgono i contagi per coronavirus in Italia. Il nuovo bollettino dell’11 agosto segnala 412 nuovi casi registrati in un giorno. Ieri erano stati 259.

Complessivamente sono 251.237 le persone che hanno contratto il Covid-19. In lieve aumento il numero delle vittime: 6 in più che portano il totale a 35.215, mentre lunedì l’incremento era di 4.

Solo 2 le regioni senza nuovi casi – Valle d’Aosta e Molise – mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia (+89), Lombardia (+68) e Veneto (+65).

In aumento anche i ricoveri

Nel bollettino dell’11 agosto continua a salire il numero di attualmente positivi per il coronavirus, il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive e quello delle persone ricoverate con sintomi negli altri reparti degli ospedali.

Dai dati del ministero della Salute emerge infatti che sono 13.561 i malati, 193 in più rispetto a lunedì, 49 le persone in terapia intensiva (3 in più) e 801 quelle ricoverate con sintomi (22 in più).

I pazienti in isolamento domiciliare sono invece 12.711, rispetto a lunedì 168 in più. Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 202.461, 213 in più rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 40.642 tamponi, circa 14mila in più rispetto al giorno precedente. (Fonte: Ansa)