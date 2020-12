Sono 18.727 i contagi da coronavirus in Italia, registrati nelle ultime 24 ore in Italia. I morti sono 761. Lo riporta l’ultimo bollettino del ministero della Salute, datato 11 dicembre.

Ieri i positivi erano stati 16.999, 887 i decessi. In totale in casi in Italia sono arrivati a quota 1.805.873, le vittime da inizio pandemia sono 63.387.

I tamponi effettuati nell’ultime 24 ore sono 190.416, quasi 20 mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è del 9,8%, stabile rispetto a ieri, quando era stato del 9,9%.

Sono 3.265 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 26 unità nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 208. Nei reparti ordinari ci sono invece ricoverate 28.562 persone, in calo di 526 unità rispetto a ieri.

I guariti di oggi sono 24.169 (ieri 30.099), per un totale di 1.052.163. Ancora in negativo quindi gli attualmente positivi, che calano di 6.204 unità (ieri -13.988), e sono 690.323. Di questi, 658.496 sono in isolamento domiciliare, 5.652 meno di ieri.

La regione con più casi è ancora il Veneto (+3.883), che cresce in controtendenza con il rallentamento nazionale. Seguono Lombardia (+2.938), Puglia (+1.813, altra regione in crescita), Piemonte (+1.553), Campania (+1.340) e Lazio (+1.230). I contagiati dall’inizio dell’epidemia sono 1.808.873. (Fonte: Ministero Salute).

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Toscana

Sono 657 i nuovi casi di coronavirus in Toscana resi noti oggi secondo il bollettino. Si registrano altri 50 morti. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 657 positivi odierni è di 51 anni circa (l’11% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 23% tra 60 e 79 anni, il 16% ha 80 anni o più).

Piemonte

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.553 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari all’8,4 % dei 18.504 tamponi eseguiti. Dei 1.553 nuovi casi, gli asintomatici sono 634, pari al 40,8 %. I casi riguardano 380 screening, 767 contatti di caso, 406 con indagine in corso, 306 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 92 in ambito scolastico r 1.155 popolazione generale.

Puglia

Sono 1.813 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 34 morti.

Veneto

Sono 3.883 i nuovi casi di coronavirus resi noti oggi in Veneto secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 108 morti che portano il totale a 4.659 dall’inizio dell’emergenza nella regione.

Emilia Romagna

Sono 1.211 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 61 morti. Dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 141.010 casi di positività su un totale di 17.459 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende al 6,9%, dal 8,2% di ieri.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 843 nuovi contagi (il 10 per cento dei 8.432 tamponi eseguiti) e per il secondo giorno consecutivo si rileva un calo dei ricoveri (644) nei reparti di degenza ordinaria. Sono inoltre stati registrati 20 decessi da Covid-19 (-13 rispetto a ieri), a cui si aggiungono tre morti pregresse afferenti al periodo che va dall’8 al 9 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Calabria

Sono 158 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Calabria, per un totale complessivo di 19.333. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Valle d’Aosta

Tre decessi, che portano il totale a 347, e 716 casi positivi attuali, 67 in meno rispetto a ieri, di cui 88 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva e 619 in isolamento domiciliare. Sono i numeri dell’emergenza da Covid 19 in Valle d’Aosta.

Abruzzo

Sono 262 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo resi noti oggi secondo il bollettino. Vengono segnalati 4 morti.

Campania

Sono 1.340 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 18.023 tamponi. Dei 1.340 nuovi casi, 87 sono sintomatici e 1.253 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus dall’inizio dell’emergenza in Campania sale a 171.332 mentre i tamponi analizzati sono 1.769.241. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 63 nuovi decessi: una nota specifica che 17 di questi sono decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 46 sono avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

Lazio

Sono 1.230 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 68 morti. “L’Rt scende a 0.67, siamo sulla strada giusta” dice l’assessore alla Sanità e all’Integrazione sanitaria della Regione Alessio D’Amato, invitando comunque a “non abbassare il livello d’attenzione”. Nella Regione “i guariti sono tre volte i casi positivi” e i casi a Roma scendono “sotto i 600”.

Lombardia

Sono 2.938 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Lombardia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 132 morti che portano il totale a 23.581 dall’inizio dell’emergenza nella regione.