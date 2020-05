ROMA – Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia: sono 999, 28 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 7.

Per la prima volta dal 10 marzo le terapie intensive scendono sotto le 1.000.

I contagiati totali – vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti – sono 219.814, con un incremento minimo di 744 rispetto a ieri.

Le vittime sono salite a 30.739, con un incremento di 179 in un giorno. Ieri l’aumento dei morti era stato di 165.

Sono 82.488 i malati, in calo rispetto a ieri di 836. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 1.518.

I pazienti guariti sono 106.587, con un incremento di 1.401 rispetto a ieri.

Dei 744 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 364 nuovi positivi (il 48,9% dei nuovi contagi).

Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 111 casi in Piemonte, 80 in Emilia Romagna, di 19 in Veneto, di 13 in Toscana, di 44 in Liguria e di 25 nel Lazio.

Nessuna vittima in Molise, Basilicata, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria e provincia di Bolzano.

I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile.