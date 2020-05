ROMA – Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia: sono 999, 28 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 7.

Per la prima volta dal 10 marzo le terapie intensive scendono sotto le 1.000.

I contagiati totali – vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti – sono 219.814, con un incremento minimo di 744 rispetto a ieri.

Le vittime sono salite a 30.739, con un incremento di 179 in un giorno. Ieri l’aumento dei morti era stato di 165.

Sono 82.488 i malati, in calo rispetto a ieri di 836. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 1.518.

I pazienti guariti sono 106.587, con un incremento di 1.401 rispetto a ieri.

Dei 744 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 364 nuovi positivi (il 48,9% dei nuovi contagi).

Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 111 casi in Piemonte, 80 in Emilia Romagna, di 19 in Veneto, di 13 in Toscana, di 44 in Liguria e di 25 nel Lazio.

Nessuna vittima in Molise, Basilicata, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria e provincia di Bolzano.

Coronavirus, i dati regione per regione dell’11 maggio

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30411 in Lombardia, 13338 in Piemonte, 7040 in Emilia Romagna, 5460 in Veneto, 4073 in Toscana, 2844 in Liguria, 4294 nel Lazio, 3227 nelle Marche, 1909 in Campania, 735 nella provincia di Trento, 2544 in Puglia, 2062 in Sicilia, 830 in Friuli Venezia Giulia, 1609 in Abruzzo, 447 nella provincia di Bolzano, 108 in Umbria, 511 in Sardegna, 107 in Valle d’Aosta, 568 in Calabria, 142 in Basilicata, 229 in Molise. (fonte ANSA)