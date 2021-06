Sono 1.723 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute emesso il 12 giugno 2021. Ieri erano stati 1.901.

Sono invece 52 i morti nell’ultimo giorno, mentre ieri erano stati 69.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.243.482, i morti 126.976. I dimessi ed i guariti sono invece 3.954.097, con un incremento di 4.500 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 162.409, in calo di 2.830 nelle ultime 24 ore.

Sono 212.966 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 217.610. Il tasso di positività è dello 0,8%%, in ulteriore calo rispetto allo 0,9% di ieri.

Sono 574 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 23 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 25 (ieri erano stati 21). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.655, in calo di 221 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 158.180 persone (-2.586).

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Lombardia 839.218: +255 casi (ieri +270), morti +13

Veneto 424.528: +67 casi (ieri +77), morti +1

Campania 422.392: +187 casi (ieri +199), morti +8

Emilia-Romagna 385.561: +105 casi (ieri +139), morti 0

Piemonte: 366.115: +90 casi (ieri +126), morti +4

Lazio 344.280: +164 casi (ieri +169), morti +8

Puglia 252.160: +140 casi (ieri +140), morti +3

Toscana 243.252: +146 casi (ieri +146), morti +5

Sicilia 229.157: +x casi (ieri +273), morti +4

Friuli-Venezia Giulia 107.358: +36 casi (ieri +23), morti 0

Marche 103.378: +34 casi (ieri +43), morti 0

Liguria 103.041: +21 casi (ieri +10), morti 0

Abruzzo 74.450: +29 casi (ieri +28), morti +2

P. A. Bolzano 73.185: +34 casi (ieri +10), morti 0

Calabria 68.160: +80 casi (ieri +130), morti +3

Sardegna 56.997: +20 casi (ieri +21), morti +2

Umbria 56.656: +21 casi (ieri +16), morti +2

P. A. Trento 45.676: +12 casi (ieri +24), morti +1

Basilicata 26.661: +13 casi (ieri +52), morti 0 da 5 giorni

Molise 13.630: +4 casi (ieri +1), morti 0 dal 31 maggio

Valle d’Aosta 11.655 : +2 casi (ieri +4), morti 0 dal 26 maggio