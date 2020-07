Coronavirus, il bollettino del 12 luglio: 9 morti e 234 nuovi casi nelle ultime 24 ore

234 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore. Questi i numeri del bollettino del 12 luglio sulla situazione della pandemia in Italia.

Sono 234 i nuovi contagiati da coronavirus nelle ultimi 24 ore, in risalita rispetto ai 188 di sabato. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri.

I casi totali salgono a 243.061, i morti a 34.954.

Dei nuovi contagiati 77 sono in Lombardia (32,9%) e 71 in Emilia Romagna (30,3%); se ne registrano 28 in Calabria, i migranti sbarcati nel Reggino.

Sono stati effettuati appena 38.259 tamponi, in calo rispetto agli oltre 45 mila di ieri.

Sono 68 i positivi al Covid in terapia intensiva in Italia, uno più di ieri, il secondo giorno consecutivo di lieve aumento, mentre crescono di due unità in Lombardia, da 29 a 31.

Quattordici regioni non hanno pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 776 (-50), quelli in isolamento domiciliare sono 12.335 (-175).

Le persone positive al Covid sono complessivamente 13.179 (-124). I guariti sono 194.928 (+349).

Le regioni senza nuovi casi sono 7: Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta e Basilicata, oltre alla Provincia autonoma di Trento.

Coronavirus Emilia Romagna.

Quinto giorno di fila senza morti in Emilia-Romagna, ma 71 nuovi casi, uno degli aumenti più alto registrati nelle ultime settimane.

Di questi, 48 persone asintomatiche.

Ventuno nuovi positivi in provincia di Modena, 18 legati ad un focolaio scoperto in un prosciuttificio; 19 in quella di Bologna, di cui 6 riconducibili ai due focolai individuati in due aziende della logistica, Brt e Tnt, e la gran parte degli altri, spiega la Regione “a situazioni familiari già note; 11 in quella di Ferrara, nove dei quali riferiti sempre al focolaio Tnt.

Le nuove guarigioni sono 10, i casi attivi, 1.180 (+61). Stabili i pazienti in terapia intensiva, dieci, e i ricoverati in altri reparti, 93.

