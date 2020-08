Coronavirus in Italia, 523 nuovi casi e 10 decessi. Positivi in crescita per il terzo giorno consecutivo

Coronavirus in Italia, nuovo rialzo dei casi. Oggi sono risultate positive 523 persone, contro le 481 di ieri, mercoledì 12 agosto. Dato positivo quello dei decessi che scendono a 6.

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6, contro i 10 di mercoledì 12 agosto, portando il totale a 35.231.

Il numero di casi totali in Italia dall’inizio dell’epidemia sale a 252.235; quello dei dimessi guariti è 202.923 (+226). Gli attualmente positivi sono 14.081 (+290 rispetto a ieri, cifra da cui vengono tolti guariti e decessi).

L’incremento più alto dei positivi si registra in Veneto con +84 e Lombardia con +74.

Le persone ricoverate con sintomi sono 786 (+7 su ieri), cui si aggiungono i 55 (+2) in terapia intensiva; le persone in isolamento domiciliare sono al momento 13.240 (+281). Per un totale di attualmente positivi pari a 14.081 (+290).

Nel dettaglio per regioni, anche la Liguria assiste ad un aumento significativo, con un +63 positivi; la Sicilia registra invece 42 nuovi casi e l’Emilia Romagna 37. La Basilicata invece ha un solo nuovo caso.

L’incremento di tamponi effettuati è stato di 51.188, di cui 10.065 in Veneto, 7.174 in Lombardia, 7.168 in Emilia Romagna. Il totale di casi testati e’ pari a 4 milioni 382mila 656. Il totale di tamponi effettuati fino ad ora è 7milioni 420mila 764.

Coronavirus in Italia, Lombardia: +74 casi

Sono 74 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia. Tra questi ci sono 14 “debolmente positivi” e 4 scoperti a seguito di test sierologico. Si registrano 2 decessi in più per un totale di 16.835.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.174, 1.394.380 dall’inizio dell’emergenza. Crescono i ricoverati: 1 in più in terapia intensiva (in totale sono 11) e 5 in più in altri reparti, per un totale di 170.

Aumentano anche i dimessi/guariti: +54, per un totale di 74.754 persone.

Veneto: 84 positivi in più e due decessi

Il Veneto registra due decessi e 84 nuovi positivi sul fronte del Coronavirus portando i primi a 2.094 complessivi e i secondi a 280.885.

Tra i ricoverati, 7 attualmente sono in terapia intensiva.

Toscana, 726 persone prenotano il tampone. Erano alla discoteca Seven Apples

Sono salite a quota 726, le prenotazioni per l‘effettuazione del tampone orofaringeo, idoneo a rilevare il Coronavirus tra coloro che sono stati alla discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta (Lucca) la notte tra l’8 e il 9 agosto.

Quel giorno c’era una ragazza di Pisa risultata positiva al Covid-19 dopo il ritorno da una vacanza all’estero.

“Perché tutto proceda in modo scorrevole – riferisce la Asl Toscana Nord Ovest, che aggiorna il numero dei richiedenti -, senza creare code, il personale sta organizzando il lavoro e preparando le liste per i diversi territori” di residenza dei richiedenti.

Sempre in relazione alla stessa vicenda, la Asl Toscana Nord Ovest comunica che “11 tamponi eseguiti sui contatti stretti” del caso positivo “sono risultati negativi” (fonte: Corriere della Sera, Agi, Ansa, Repubblica).