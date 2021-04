Sono 13.447 nuovi contagi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di martedì 13 aprile, diffuso dal ministero della Salute. Ieri erano stati 9.789.

Altri 476 i morti, che portano il totale a 115.088 dall’inizio della pandemia. Da ieri sono stati eseguiti 304.990 tamponi molecolari e antigenici: più contagi quindi a fronte di più tamponi. L’indice positività scende al 4,4%.

Sono 3.526 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 67 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 242 (ieri 167). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.952 persone, in calo di 377 rispetto a ieri.

Superati i 4 milioni di cittadini vaccinati in Italia con due dosi contro il Covid. Oggi in particolare si registrano criticità per le vaccinazioni in Veneto dove secondo il governatore Luca Zaia non sarebbero arrivate le necessarie dosi di vaccini.

Coronavirus Italia, i dati Regione per Regione

Lombardia 769.885: +1.975 casi (ieri +997)

Veneto 396.677: +883 casi (ieri +587)

Campania 360.053: +1.627 casi (ieri +1.386)

Emilia-Romagna 352.908: +785 casi (ieri +1.151)

Piemonte 328.269: +1.057 casi (ieri +636)

Lazio 303.939: +1.164 casi (ieri +1.057)

Puglia 212.536: +1.191 casi (ieri +815)

Toscana 210.857: +934 casi (ieri +715)

Sicilia 188.981: +1.384 casi (ieri +1.110)

Friuli-Venezia Giulia 101.862: +371 casi (ieri +82)

Liguria 94.469: +231 casi (ieri +306)

Marche 92.815: +222 casi (ieri +111)

P. A. Bolzano 70.114: +87 casi (ieri +14)

Abruzzo 68.265: +174 casi (ieri +90)

Umbria 52.593: +109 casi (ieri +40)

Calabria 52.484: +577 casi (ieri +226)

Sardegna 49.743: +327 casi (ieri +307)

P. A. Trento 42.564: +119 casi (ieri +24)

Basilicata 21.241: +182 casi (ieri +75)

Molise 12.643: nessun nuovo caso (ieri +28)

Valle d’Aosta 10.135: +48 casi (ieri +32)