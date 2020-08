Coronavirus in Italia, crescono ancora i contagi. Nelle ultime 24 ore sono 574 rispetto ai 523 di ieri. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno.

Coronavirus in Italia, i contagi nelle ultime 24 ore sono ancora in crescita. Sono 574 rispetto ai 523 di ieri, giovedì 13 agosto. In calo invece i decessi: sono 3 contro i 6 di ieri.

Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577.

Il numero totale di casi sale a 252.809, il numero di deceduti in Italia è ora di 35.234, quello di dimessi guariti è pari a 203.326.

I ricoverati con sintomi sono 771 (-15 su ieri), in terapia intensiva sono 56 (+1 su ieri), in isolamento domiciliare 13.422 (+182).

Il numero di tamponi in più è stato di 46.723, portando il totale a 7.467.487, di cui testati 4.407.524.

Coronavirus, i numeri nelle regioni

Nel dettaglio per regioni, l’incremento maggiore lo registra il Veneto con 157, quindi la Lombardia con 97 e l’Emilia Romagna con 57.

Seguono il Lazio con 45, la Campania con 44, la Sicilia con 36, le Marche con 32.

Le regioni con nessun nuovo caso sono solo Valle d’Aosta e Molise.

Lombardia, 97 positivi e un decesso

Con 7.464 tamponi effettuati, sono stati 97 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, di questi 15 debolmente positivi e 2 a seguito di test sierologico.

Sono 12 (uno più di ieri) i ricoverati in terapia intensiva e 153 quelli negli altri reparti (17 meno di ieri). Un decesso porta a 16.836 il totale complessivo.

Per quanto riguarda le province, 30 casi si sono verificati a Milano (di cui 17 in città), 12 a Brescia, 8 a Lecco e Pavia e 7 a Bergamo.

Emilia-Romagna: 57 nuovi casi, 21 da rietri dall’estero. Nessun decesso

Sono 57 i nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna riscontrati nelle ultime 24 ore, di cui 27 asintomatici e 21 casi di persone rientrate dall’estero.

La maggior parte si concentra in tre province: Bologna (15), Modena (12) e Reggio Emilia (8). Effettuati oltre 6.300 tamponi e 1.255 test sierologici.

I casi attivi sono a quota 1.866 (+39), di cui il 95% con sintomi lievi in isolamento a casa.

Non si registrano nuovi decessi e i ricoveri calano. Secondo il bollettino quotidiano della Regione, i casi complessivi di Sars-Cov2 sono 30.314 da inizio epidemia.

Quattro i pazienti in terapia intensiva mentre scende il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 76 (-3).

Calabria: nuova impennata di casi +19

Nuovo balzo in avanti nelle positività in Calabria.

Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 19 nuovi casi che portano il totale dall’inizio della pandemia a 1.335 a fronte di 130.543 tamponi. Dei 15 positivi di Reggio Calabria, 4 sono operatori sanitari e 6 non sono riconducibili a focolai noti.

I restanti sono riconducibili alla “festa giovani”. Sei le persone ricoverate in reparto, quattro delle quali a Catanzaro, ed uno in rianimazione, sempre nel capoluogo. Al riguardo dei 4 – riferisce il bollettino della Regione – due provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata successivamente al parto cesareo; uno proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione.

Territorialmente, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro 4 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 185 guariti; 33 deceduti.

Cosenza 1 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 1 in reparto; 40 in isolamento domiciliare; 273 guariti; 19 deceduti. Crotone 4 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti Altra Regione o Stato Estero: 65.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 35.981.

(fonte: Ansa, Agi).