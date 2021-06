Blitz dice

Napoli, il 40 per cento della popolazione non si è prenotata per il vaccino, nessun vaccino. La notizia arriva come niente fosse sui notiziari, una curiosità, al massimo una stramberia. E invece apprenderla dovrebbe essere un dispiacere grande. un dispiacere disperante e disperato. Qualcosa che ha il sapore acre del non c’è niente da fare. […]