Sono 23.195 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 20.677 di ieri. Secondo il bollettino di mercoledì 15 dicembre diffuso dal ministero della Salute, la curva epidemica in Italia è ancora in netta crescita.

Mai così tanti contagi in Italia dal primo aprile scorso, quando furono registrati 23.649 casi. Sono invece 129 i morti di oggi (ieri 120), il dato più alto di questa quarta ondata. Le vittime totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 135.178.

Con 634.638 tamponi processati, 142mila in meno rispetto a ieri, il tasso di positività balza al 3,6% (ieri era al 2,7%).

Bollettino 15 dicembre, ricoveri, guariti, oltre 300mila positivi

Ancora in salita anche i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in più (come ieri) con 84 ingressi del giorno, e sono 870, mentre i ricoveri ordinari sono 146 in più (ieri +212), 7.309 in tutto.

La regione con più casi oggi è la Lombardia (+4.765), seguita da Veneto (+3.677), Emilia Romagna (+1.898), Lazio (+1.887) e Piemonte (+1.861). I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 5.282.076.

I guariti sono 14.802 (ieri 6.637) per un totale di 4.841.245.

In rialzo è anche il numero degli attualmente positivi, 8.259 in più (ieri +6.637) che tornano a superare quota 300mila come non succedeva dal 16 maggio, e sono 305.653. Di questi, sono in isolamento domiciliare 297.474 pazienti.

Bollettino 15 dicembre, i dati Regione per Regione

Lombardia 975.451, +4.765 casi (ieri +3.830), morti +29

Veneto 561.882: +3.677 casi (ieri +4.088), morti +19

Campania 509.210: +1.621 casi (ieri +1.304), morti +6

Emilia-Romagna 480.144: +1.845 casi (ieri +1.898), morti +14

Lazio 448.162: +1.887 casi (ieri +1.921), morti +11

Piemonte 418.655 : +1.861 casi (ieri +1.853), morti +4

Sicilia 337.049: +1.404 casi (ieri +1.037), morti +12

Toscana 312.243: +1.306 casi (ieri +662), morti +7

Puglia 284.723 : +598 casi (ieri +401), morti +5

Friuli- Venezia Giulia 140.676 : +810 casi (ieri +458), morti +14

Marche 130.596: +674 casi (ieri +518), morti +2

Liguria 130.510: +807 casi (ieri +612), morti +2

Calabria 98.139 : +372 casi (ieri +459), morti +1

P. A. Bolzano 94.898 : +452casi (ieri +471), morti +1

Abruzzo 91.526: +333 casi (ieri +239), morti 0 da 2 giorni

Sardegna 81.310: +250 casi (ieri +162), morti 0

Umbria 69.819: +251 casi (ieri +245), morti 0

P. A. Trento 55.125: +296 casi (ieri +295), morti 0 da 2 giorni

Basilicata 32.532: +105 casi (ieri +171), morti 0 dal 30 novembre

Molise 15.418: +36 casi (ieri 3), morti 0 da 5 giorni

Valle d’Aosta 14.008: +62 casi (ieri +103), morti +2.