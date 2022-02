Sono 70.852 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute di martedì 15 febbraio 2022. Ieri erano stati 28.630, ma va tenuto conto del dato condizionato dai pochi tamponi del lunedì. Martedì scorso erano 101.864.

Sono invece 388 i morti registrati oggi, contro i 281 di 24 ore fa, per un totale di 151.684 vittime dall’inizio della pandemia. Con 695.744 tamponi processati, 412mila più di ieri, il tasso di positività resta sostanzialmente stabile al 10,2% (ieri era al 10,1%).

Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 54 in meno (ieri -17) con 87 ingressi del giorno, e sono 1.119, mentre i ricoveri ordinari sono 448 in meno (ieri -10), 15.602 in tutto.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 110.840 (ieri 76.553) per un totale che sale a 10.503.380. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in netto calo, 40.205 in meno (ieri -48.058), e scendono a 1.550.410. Di questi 1.533.689 pazienti sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus Italia, i dati Regione per Regione

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 7.757 contagi, seguita da Campania (+7.614), Lazio (+7.407), Veneto (+7.298) e Puglia (+6.154).

Di seguito i dati riportati nella dashboard del ministero, divisi Regione per Regione, con il totale dei casi, gli attuali positivi e l’incremento giornaliero: