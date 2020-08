Tornano a calare i contagi in Italia dopo l’impennata di Ferragosto. Ma i tamponi effettuati sono di meno.

Secondo il bollettino del 16 agosto diffuso dal Ministero della Salute, sono 479 i nuovi casi di coronavirus in Italia. In calo rispetto a ieri, quando erano 629.

Quattro morti. Il dato complessivo sulle vittime sale quindi a 35.396, mentre quello dei contagiati totali a 253.915. I dimessi guariti, con i 146 odierni, salgono a 203.786, mentre il totale degli attualmente positivi è di 14.733.

Al primo posto il Veneto con 78 casi, seguito da Lazio (68) e Lombardia (61). Nessun caso in Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.

Per quanto riguarda i ricoveri se ne registra uno in più in Terapia Intensiva (56 totali) e 23 in più nei reparti Covid (787 in tutto).

Da registrare però un minor numero di tamponi effettuati: 36.807 oggi contro i 53.123 di ieri.

In totale il numero dei test fatti sale così a 7.557.417. Tra dimessi e guariti sono stati oggi 146 per un totale di 203.640. In isolamento domiciliare restano infine 13.587 persone. (Fonte: Ministero Salute).

Veneto, 12 mila tamponi a turisti rientrati da vacanze

Oltre 12.000 tamponi sono stati effettuati in due giorni in Veneto ai turisti rientrati dalle vacanze da località dei paesi considerati a maggior rischio contagio, Grecia, Croazia, Spagna e Malta.

Dopo il piccolo boom di Ferragosto, con oltre 6.300 test, oggi è stata un’altra giornata di grande afflusso nei “punti tampone” allestiti dalle Ulss e Aziende sanitarie del Veneto.

Già alle ore 13 erano stati effettuati ai vacanzieri, senza la necessità di prenotazione, oltre 5300 test.

L’attività è proseguita poi nel pomeriggio. Quasi 400 i tamponi cui si sono sottoposti i viaggiatori in arrivo all’aeroporto Marco Polo di Venezia, circa 500 la previsione a fine serata di quelli effettuati ai turisti giunti al Catullo di Verona.

I numeri aggiornati Regione per Regione

Lombardia: 97.380

Piemonte: 32.084

Emilia-Romagna: 30.436

Veneto: 21.210

Toscana: 10.833

Liguria: 10.458

Lazio: 9.127

Marche: 7.035

Campania: 5.278

P.A. Trento: 5.003

Puglia: 4.858

Sicilia: 3.766

Abruzzo: 3.560

Friuli Venezia Giulia: 3.507

P.A. Bolzano: 2.802

Umbria: 1.548

Sardegna: 1.493

Calabria: 1.348

Valle d’Aosta: 1.217

Molise: 487

Basilicata: 485