Sono 2.983 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di oggi, sabato 16 ottobre 2021, diffuso dal ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732.

Sono invece 14 i morti in un giorno, in rilevante calo rispetto ai 42 di ieri.

Ancora molto alto il numero di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 472.535 secondo i dati del ministero della Salute, in lieve calo rispetto al record di ieri quando se ne contavano 506.043. Il tasso di positività è allo 0,6%, pressoché stabile rispetto allo 0,5% di ieri.

Sono 352 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 12 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.371, rispetto a ieri sono 74 in meno.

Covid, i numeri della campagna vaccinale

Prosegue “positivamente” la campagna vaccinale: sono già 69 mila circa le prime somministrazioni di ieri, data di entrata in vigore dell’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. Si tratta di oltre diecimila somministrazioni in più rispetto al venerdì precedente. Lo rileva la struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo.

Il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino ha superato quota 46 milioni, dato pari all’85,41% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,74 milioni, pari a circa l’81% della platea. Il numero totale di somministrazioni – secondo l’aggiornamento di stamattina – ha superato 87,3 milioni.

Covid, i dati di oggi Regione per Regione

Lombardia 888.500: +432 casi (ieri +288)

Veneto 474.436: +398 casi (ieri +342)

Campania 460.631: +340 casi (ieri +279)

Emilia-Romagna 427.626: +240 casi (ieri +198)

Lazio 388.659: +222 casi (ieri +348)

Piemonte 303.185: +266 casi (ieri +203)

Sicilia 303.185: +212 casi (ieri +183)

Toscana 270.367: + 134 casi (ieri +230)

Puglia 114.856: +133 casi (ieri +102)

Marche 113.707: + 64 casi (ieri +99)

Friuli-Venezia Giulia 114.856: +133 casi (ieri +82)

Liguria 113.707: + 64 casi (ieri +69)

Calabria 85.121: + 69 casi (ieri +94)

Abruzzo 81.853: + 26 casi (ieri +42)

P. A. Bolzano 77.753: + 101 casi (ieri +64)

Sardegna 75.832: + 22 casi (ieri +19)

Umbria 64.263: +32 casi (ieri +28)

P. A. Trento 48.782: + 29 casi (ieri +29)

Basilicata 30.526: +16 casi (ieri +18)

Molise 14.565: + 3 casi (ieri +3)

Valle d’Aosta 12.240: +7 casi (ieri +12)