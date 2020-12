Sono 17.992 i nuovi contagi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 18.236 di ieri. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 674 (ieri 683), per un totale di 67.894. Lo riporta l’ultimo bollettino del ministero della Salute, datato venerdì 18 dicembre.

In calo però è anche il numero dei tamponi effettuati, 179.800 oggi a fronte dei 185.320 di ieri. Perciò il rapporto tra i nuovi casi di contagio e i tamponi processati è in lieve aumento: l’indice di positività è ora del 10%, mentre ieri era del 9,8%.

In Italia ci sono 627.798 attualmente positivi, 7.545 in meno rispetto a giovedì. L’incremento dei dimessi e guariti nelle ultime 24 ore è invece di 22.272, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.226.086.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.819 (-36 da ieri). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 189. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 25.769, in calo di 658 unità rispetto a ieri.

Nell’ambito dei nuovi contagi di coronavirus, tra le regioni, è sempre il Veneto, con 4.211 casi, a fare da traino seguito da Lombardia (2.744), Emilia Romagna (1.745) e Puglia (1.314).

Coronavirus, i numeri Regione per Regione

Campania

Sono 1.201 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 18.146 tamponi. Dei 1.201 nuovi casi, 114 sono sintomatici e 1.087 sono asintomatici. Sono 56 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania.

Lombardia

Sono 2.744 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia resi noti oggi secondo i dati diffusi nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 60 morti, che portano il totale a 24.225 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia nella regione.

Toscana

“I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 514 su 11.384 tamponi molecolari e 5.553 test rapidi effettuati”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Da ieri sono stati registrati 42 morti.

Lazio

Sono 1.428 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 74 morti. Nel Lazio sono 77.159 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.780 ricoverati, 310 in terapia intensiva e 74.069 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 66.006, i decessi 3.230 e il totale dei casi esaminati è pari a 146.395.

Abruzzo

Sono 227 i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo secondo l’ultimo bollettino. Si registrano altri 9 decessi.

Emilia Romagna

Sono 1.745 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna resi noti oggi secondo i dati diffusi nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 75 morti, che portano il totale a 6.950 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia nella regione.

Valle d’Aosta

Tre nuovi decessi, per un totale di 365, e 500 casi positivi attuali, in aumento di 5 rispetto a ieri, di cui 70 in ospedale, 7 in intensiva, e 423 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell’epidemia da Coronavirus in Valle d’Aosta resi noti oggi dal bollettino della Regione. Da inizio emergenza Covid ad oggi i casi positivi totali sono 6986, + 24, i guariti 6121, + 16 rispetto a ieri , il totale dei tamponi fino ad oggi effettuati è di 67.645, + 306, di cui 8046 processati con test antigenico rapido.

Puglia

Sono 1314 i nuovi casi da coronavirus in Puglia secondo l’ultimo bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 29 morti.

Veneto

Sono 4211 i nuovi casi da coronavirus in Veneto secondo l’ultimo bollettino di oggi. Segnalati altri 107 morti nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a 209.220, quello dei morti è salito a 5.268. Cala invece, se pur di poco, la pressione sugli ospedali. Il dato dei ricoverati nei reparti non critici è sceso a 2.933 (-20), quello dei malati Covid nelle terapie intensive a 365 (- 13). I tamponi molecolari fatti ad oggi 3 mln 82mila (+18.740), i test rapidi 1milione e 491mila fatti ad oggi (+33.636), nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 52.376 tamponi.

Marche

Nelle Marche sono 381 i nuovi casi registrati in 24 ore secondo il bollettino di oggi del Servizio Sanità della Regione. Sono stati effettuati 5085 tamponi: 3.376 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.620 nello screening con percorso Antigenico) e 1.709 nel percorso guariti. Dei 381 nuovi casi 86 sono in provincia di Macerata, 68 in provincia di Ancona, 113 in provincia di Pesaro-Urbino, 65 in provincia di Fermo, 30 in provincia di Ascoli Piceno e 19 da fuori regione). (Fonte: Ministero Salute).