Sono 28.064 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute di sabato 18 dicembre 2021. Ieri i casi erano stati 28.632.

Sono invece 123 i morti in un giorno, ieri erano stati 120. In totale sono 135.544 le vittime da febbraio 2020.

Con 697.740 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore il tasso di positività è al 4% stabile rispetto al 4,3% di ieri.

Sono 953 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 30 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 95. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.576, ovvero 56 in più rispetto a ieri.

Sale anche il numero dei guariti che sono 12.430, per un totale di 4.881.836 sopravvissute al Covid dall’inizio della pandemia.

Gli attuali positivi risultano essere in tutto 347.472, pari a +15.504 rispetto a ieri (+14.038 il giorno prima).

Coronavirus Italia, i dati Regione per Regione

Ecco i dati regione per regione dei contagi odierni in Italia rispetto al totale dei casi. Tra parentesi gli attuali positivi

Lombardia: 992.464 (63.117) +6.119 casi

Veneto: 574.858 (58.405) +4.016 casi

Campania: 515.077 (25.205) +2.256 casi

Emilia-Romagna: 487.168 (25.205) +2.451 casi

Lazio: 455.344 (36.204) +2.409 casi

Piemonte: 425.688 (24.617) +2.326 casi

Sicilia: 341.285 (19.875) +1.368 casi

Toscana: 315.974 (15.889) +1.282 casi

Puglia: 286.658 (6.830) +677 casi

Friuli Venezia Giulia: 143.346 (8.321) +964 casi

Liguria: 133.551 (8.126) +1.007 casi

Marche: 132.734 (6.517) +703 casi

Calabria: 100.200 (8.395) +559 casi

P.A. Bolzano: 96.094 (6.192) +359 casi

Abruzzo: 92.916 (6.625) +446 casi

Sardegna: 82.101 (3.924) +182 casi

Umbria: 70.819 (3.426) +372 casi

P.A. Trento: 55.959 (3.015) +301 casi

Basilicata: 32.910 (1.722) +165 casi

Molise: 15.471 (227) +10 casi

Valle d’Aosta: 14.235 (873) +92 casi.