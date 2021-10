Sono 1.597 i nuovi contagi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute di lunedì 18 ottobre 2021. Ieri erano stati 2.437.

Sono invece 44 i morti in un giorno (ieri 24). Con 219.878 tamponi molecolari e antigenici effettuati, il tasso di positività è allo 0,7%, pressoché stabile rispetto allo 0.6% di domenica. Ieri erano stati 381.051 i tamponi eseguiti.

Sono 358 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 26 (ieri 15). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.428, rispetto a ieri sono 42 in più.

Gli attuali positivi, i soggetti che hanno oggi il virus, risultano essere in tutto 76.363, pari a -1.206 rispetto a ieri (-502 il giorno prima).

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Lombardia 888.909: +112 casi (ieri +297), morti +5

Veneto 474.844: +155 casi (ieri +253), morti +2

Campania 461.102: +158 casi (ieri +313), morti +8

Emilia-Romagna 428.076: +209 casi (ieri +244), morti +1

Lazio 389.149: +202 casi (ieri +288), morti +8

Piemonte 381.892: +102 casi (ieri +105), morti +4

Sicilia 303.674: +260 casi (ieri +229), morti +5

Toscana 286.018: +145 casi (ieri +232), morti +4

Puglia 270.475: +42 casi (ieri +66), morti 0

Marche 114.941: +37 casi (ieri +68), morti +1

Friuli-Venezia Giulia 114.925: +39 casi (ieri +32), morti +1

Liguria 113.797: +35 casi (ieri +55), morti 0

Calabria 85.649: +57 casi (ieri +71), morti +1

Abruzzo 81.895: +3 casi (ieri +39), morti 0

P. A. Bolzano 77.803: +4 casi (ieri +46), morti 0 da 4 giorni

Sardegna 75.854: +13 casi (ieri +9), morti +4

Umbria 64.317: 0 casi (ieri +54), morti 0 da 5 giorni

P. A. Trento 48.818: +20 casi (ieri +16), morti 0 dal 10 ottobre

Basilicata 30.542: +4 casi (ieri +12), morti 0

Molise 14.565: 0 casi (ieri 0), morti 0 da 4 giorni

Valle d’Aosta 12.248: 0 casi (ieri +8), morti 0 dal 22 settembre.