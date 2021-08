Sono 7.260 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del ministero della Salute di giovedì 19 agosto 2021. Ieri erano un centinaio in meno: 7.162.

Sono 55 invece i morti in un giorno, rispetto ai 69 di ieri. Il numero complessivo delle vittime da inizio pandemia sale a 128.634.

Effettuati 206.531 tamponi molecolari e antigenici, ieri erano stati 226.423. Il tasso di positività è del 3,5%, stabile rispetto al 3,1% delle scorse 24 ore.

I casi totali salgono così a 4.464.005. I guariti sono 5.465 (ieri 7.424), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.204.869.

Restano stabili, anche se sui livelli massimi, i dati delle terapie intensive e della aree mediche di Sicilia e Sardegna. La Sicilia, infatti, secondo i dati Agenas odierni, resta al 10 % per il tasso di occupazione delle terapie intensive: livello massimo previsto dai nuovi parametri e al 17% per l’area medica (oltre la soglia del 15%).

La Sardegna è al 9% per le intensive (poco sotto soglia) e al 10% per i reparti. Balza al 15% nelle aree mediche la Calabria con un +1%, mentre scende la Basilicata dell’1% al 9%. In rialzo del 3% invece le intensive in Abruzzo che arrivano al 6%.

Il numero degli attualmente positivi torna a salire, 1.720 in più (ieri -334), e sono 130.502 in tutto, di cui 126.415 in isolamento domiciliare.

Coronavirus Italia, i dati Regione per Regione

Lombardia 863.712: +627 casi (ieri +671 casi)

Veneto 447.794: +588 (ieri +692 casi)

Campania 439.969: +647 (ieri +558 casi)

Emilia-Romagna 405.084 : +576 (ieri +445 casi)

Piemonte 369.906: +254 (ieri +305 casi)

Lazio 369.241: +548 (ieri +703casi )

Toscana 264.418: +844 (ieri+675 casi)

Puglia 260.525: +217 (ieri +358)

Sicilia 259.955: +1.377 (ieri +997 casi)

Friuli-Venezia Giulia 109.598: +68 (ieri +128 casi)

Marche 108.587: +208 (ieri +205 casi)

Liguria 108.021: +212 (ieri +161 casi)

Abruzzo 77.944: +154 (ieri +143 casi)

Calabria 74.507: +231 (ieri +279 casi)

P. A. Bolzano 74.432: +30 (ieri+100 casi)

Sardegna 68.391: +451 (ieri +429 casi)

Umbria 60.525: +104 (ieri +163 casi)

P. A. Trento 47.046: +33 (ieri 56 casi)

Basilicata 28.290: +68 (ieri +68)

Molise 14.097: +12 (ieri +3 casi)

Valle d’Aosta 11.963: +11 (ieri +23 caso).