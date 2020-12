Coronavirus in Italia, bollettino 19 dicembre: 16.308 nuovi casi e 553 morti. Tasso positività al 9,2% (foto Ansa)

Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 19 dicembre. I nuovi casi Covid-19 scoperti sono 16.308 con 176.185 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

I dati sono stati forniti come di cosnueto dal ministero della Salute. I decessi oggi sono ancora tantissimi se pur in calo: 553.

Nella giornata di ieri, venerdì 18 dicembre, i nuovi casi erano stati 17.992 con 179.800 tamponi. 674 i morti.

Coronavirus, bollettino 19 dicembre: tasso positiività al 9.2%

Il tasso di positività, ossia il rapporto tra positivi e test, è oggi al 9.2%. ieri era al 10%. Calano di 35 unità le terapie intensive arrivate oggi a 2.784 pazienti. Calano anche di 450 unità i pazienti nei reparti ordinari (in totale 25.364).

In totale i casi da inizio epidemia in Italia sono 1.938.083, le vittime 68.447. Gli attualmente positivi sono 620.166 (-7.632) , i guariti e dimessi 1.249.470 (+23.384).

In isolamento domiciliare ci sono 592.018 persone (-7.192).

La regione con il maggior numero di casi giornalieri resta ancora il Veneto con 3.834. Tra le regioni con il maggior numero di tamponi positivi nelle ultime 24 ore seguono Lombardia (1.944), Emilia Romagna (1.641), Lazio (1.410), Puglia (1.382), Friuli Venezia Giulia (974), Campania (949).

Il Alto Adige deroghe al Decreto Natale

Il decreto Natale approvato nella giornata di ieri, nella provincia autonoma di Bolzano seguirà una propria via per quanto attiene le regole da seguire per la prevenzione del contagio da Coronavirus nelle festività natalizie, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio.

Sono previste infatti deroghe rispetto al decreto emesso dal Governo.

“È importante che il numero dei contagiati venga mantenuto a livelli bassi, ancor meglio che sia ridotto ulteriormente. In Alto Adige però, a differenza di quanto disposto dallo Stato a livello nazionale, intendiamo fissare le medesime regole per l’intero periodo natalizio“, fa presente il presidente della Provincia Arno Kompatscher.

In provincia di Bolzano, per evitare grandi assembramenti di persone, i negozi resteranno chiusi.

Fanno eccezione i negozi di prodotti per l’uso quotidiano, ad esempio quelli che vendono generi alimentari, le farmacie, i tabacchini. Restano aperti anche i saloni dei parrucchieri.

È prevista la chiusura per i bar e i ristoranti, ma restano sempre possibili i servizi di asporto e consegna a domicilio. Gli alberghi, invece, potranno restare aperti, ma potranno avvalersi dei loro servizi esclusivamente le persone che vi pernottano (fonte: Repubblica, Ansa).