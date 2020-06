ROMA – Sono 238.011 i contagiati dal coronavirus in Italia, in calo rispetto a giovedì quando erano 238.159, per un ricalcolo della Regione Sicilia che ha sottratto 397 casi.

Il bollettino della Protezione Civile del 19 giugno segna quindi un incremento giornaliero di 251 nuovi contagi (giovedì era 333), 157 dei quali in Lombardia, pari al 62,5%.

Sono 5 le regioni ad aumento zero: Marche, Campania, Valle D’Aosta, Calabria e Basilicata.

Torna a scendere l’incremento giornaliero dei morti. Sono 47 nelle ultime 24 ore. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrati 18. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.561.

E sono saliti a 181.907 i guariti e i dimessi con un incremento rispetto a giovedì di 1.363 quando l’aumento era stato di 1.089.

Il numero totale di attualmente positivi è di 21.543, con una decrescita di 1.558 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 161 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 7 pazienti rispetto a ieri.

2.632 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 235 pazienti rispetto a ieri.

18.750 persone, pari all’87% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 14.045 in Lombardia, 2.178 in Piemonte, 1.219 in Emilia-Romagna, 582 in Veneto, 423 in Toscana, 249 in Liguria, 988 nel Lazio, 560 nelle Marche, 125 in Campania, 255 in Puglia, 56 nella Provincia autonoma di Trento, 150 in Sicilia, 85 in Friuli Venezia Giulia, 407 in Abruzzo, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 17 in Umbria, 30 in Sardegna, 4 in Valle d’Aosta, 34 in Calabria, 53 in Molise e 8 in Basilicata. (Fonte: Protezione Civile).