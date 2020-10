Bollettino del 19 ottobre sui nuovi contagi da coronavirus: sono 9.338 i nuovi positivi, 73 i decessi

Come ogni lunedì, anche il bollettino del ministero della Salute del 19 ottobre segnala un calo dei contagi e dei tamponi di coronavirus in Italia. Sono 9.338 i nuovi positivi (ieri erano stati 11.705), ma con 98.862 tamponi eseguiti, 48mila meno di ieri.

I casi totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 423.578. Aumentano i decessi: 73 (ieri 69), per un totale di 36.616. Rallenta il numero dei guariti: 1.498 oggi (ieri 2.334). In tutto sono 252.959.

Sale al 9,4 per cento l’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi nelle ultime 24 ore. Ieri era dell’8 per cento. Lo rileva il fisico Giorgio Sestili.

Ricoveri e terapie intensive

E aumentano anche i ricoveri, con 47 terapie intensive in più (ieri 45). Il numero totale arriva così a 797. Mentre i ricoveri ordinari sono 545 in più (ieri 514), per un totale di 7.676.

Gli attualmente positivi al coronavirus sono 134.003.

A livello regionale, si registrano 1.687 nuovi casi in Lombardia, 1.593 in Campania, 986 Toscana e 939 nel Lazio. La meno contagiata è la Basilicata (22 nuovi casi). (Fonte: Ministero della Salute)