Coronavirus in Italia, 20.709 casi e 684 morti. Guarite nelle ultime 24 ore 38.740 persone (foto Ansa)

Coronavirus in Italia, sono 20.709 i casi nelle ultime 24 ore. Le vittime restano ancora molte: 684. Boom di guariti: sono 38.740. Sono questi i dati di oggi 2 dicembre forniti dal ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia da coronavirus.

I tamponi eseguiti sono stati 207.143, molti di più dei 182.100 di ieri, martedì 1 dicembre. Il numero dei decessi e in calo (684 contro i 785 di ieri) pur restando molto alto.

I dimessi/guariti sono stati 38.740, dato che fa calare il numero degli attualmente positivi a 761.230, ossia 18.715 in meno rispetto a ieri quando c’era stato un calo di 8.526 unità.

Il totale dei morti sale a 57.045. Il numero totale dei casi è invece di 1.641.610 dall’inizio della pandemia.

I decessi e i casi regione per regione

La regione più colpita è la Lombardia con 3.425 casi, seguita da Veneto (2.782), Campania (1.842), Lazio (1.791), Puglia (1.668), Emilia Romagna (1.569) e Piemonte (1.568).

Dei 684 morti di oggi 175 vengono dalla Lombardia, 69 da Veneto e Emilia Romagna, 57 dal Piemonte, 45 da Toscana e Lazio e 43 dalla Campania.

Rispetto alla settimana scorsa, il numero dei casi rilevati è calato del 21,6%. In forte calo però anche il numero dei tamponi: 519.767 questa settimana contro i 567.611 della scorsa settimana.

Con oggi il numero totale di dimessi e guariti sale a 823.335. In terapia intensiva ci sono 3.616 malati (-47 rispetto a ieri).

I ricoverati con sintomi sono 32.454, 357 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 725.160, ossia 18.311 in meno.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 22.334.342. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono però 13.167.345 dato che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone (fonte: Ansa, Leggo).