Coronavirus, il bollettino del 2 gennaio: 11.831 nuovi casi e 364 vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività sale al 17,6%

Oggi, sabato 2 gennaio, sono 11.831 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, con 364 vittime. Venerdì erano stati 22.211 su 157.524 tamponi, mentre i morti erano stati 462. Questi i numeri del bollettino del 2 gennaio.

Prosegue costante l’aumento del tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 17,6% rispetto al 14,1% di ieri. Sono stati 67.174 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, il bollettino del 2 gennaio

Il totale delle persone che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia sale così a 74.985. I guariti sono stati, invece, 9.166.

Le persone guarite o dimesse sono 1.489.154 complessivamente.

In aumento la pressione sugli ospedali italiani.

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +126 rispetto a ieri (ieri -329), per un totale di 22.948 ricoverati. Mentre i malati più gravi in terapia intensiva (TI) sono complessivamente 2.569: +16 i posti letto occupati in rianimazione (ieri -2). Inoltre, sono entrate +134 persone in TI (ieri +145), con la Campania che non fornisce questo dato.

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus in Italia almeno 2.141.201 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2.

E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 577.062, pari a +2.295 rispetto a ieri, +0,4% (ieri erano +4.871).

I vaccinati

I cittadini vaccinati sono oltre 46 mila, per la precisione 46.506 secondo i dati aggiornati al 2 gennaio alle ore 17, come indica il Report vaccini anti Covid-19. (Fonte: Ansa)