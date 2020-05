Coronavirus, il bollettino di oggi: 474 morti, 1665 guariti e 1900 nuovi casi nelle ultime 24 ore

ROMA – 1,665 guariti, 474 morti e 1.900 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Questi i numeri forniti dalla Protezione Civile nel consueto bollettino sull’emergenza coronavirus in Italia.

In totale i guariti sono 79.914, le vittime 28.710.

Sempre secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, 17.357 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 212 pazienti rispetto a venerdì 1 maggio.

Sono invece 81.808 le persone, pari all’81% degli attualmente positivi, in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 1.539, 39 in meno rispetto a venerdì.

In Italia i contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti, sono 209.328, con un incremento rispetto a ieri di 1.900.

I dati, regione per regione.

Nel dettaglio – secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, i casi attualmente positivi sono 36.667 in Lombardia, 15.719 in Piemonte, 9.323 in Emilia-Romagna, 7.431 in Veneto, 5.365 in Toscana, 3.598 in Liguria, 4.452 nel Lazio, 3.205 nelle Marche, 2.721 in Campania, 1.282 nella Provincia autonoma di Trento.

E ancora: 2.954 in Puglia, 2.186 in Sicilia, 1.109 in Friuli Venezia Giulia, 1.879 in Abruzzo, 703 nella Provincia autonoma di Bolzano, 196 in Umbria, 730 in Sardegna, 98 in Valle d’Aosta, 713 in Calabria, 191 in Basilicata e 182 in Molise.

(Fonte: Protezione Civile).