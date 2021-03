Sono 17.083 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati nel bollettino del 2 marzo del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 13.114. Le vittime sono 343, ieri erano state 246. I casi totali da inizio epidemia sono 2.955.434, i morti 98.288.

I tamponi effettuati sono stati 335.983 rispetto ai 170.633 di ieri. Il tasso di positività scende quindi al 5% con un calo del 2,6 rispetto al 7,6% di ieri. Gli attualmente positivi sono 430.996 (+6.663 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 2.426.150 (+10.057).

Aggiornamento articolo ore 17:54.

Bollettino 2 marzo, in aumento le terapie intensive

Sono 2.327 i pazienti in terapia intensiva, in aumento di 38 unità nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati ben 222. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono invece 19.570, in aumento di 458 unità rispetto a ieri.

La situazione nelle Regioni

La Lombardia è la prima Regione per incremento di nuovi casi (+3.762), seguono la Campania (+2.046) e l’Emilia-Romagna (+2.040). Un aumento dei casi, in quest’ultimo caso, che ha fatto scattare per Bologna e la sua provincia, la zona rossa da giovedì fino al 21 marzo.

Anche nelle Marche, la provincia di Ancona sarà in zona rossa dalle 8 di domani, 3 marzo, alle 24 del 5 marzo.

I dati Regione per Regione

Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nell’ultimo giorno.

Lombardia: +3.762

Veneto: +1.228

Piemonte: +1.609

Campania: +2.046

Emilia Romagna: +2.040

Lazio: +1.188

Toscana: +1.058

Sicilia: +566

Puglia: +1.021

Liguria: +337

Friuli Venezia Giulia: +479

Marche: +415

Abruzzo: +246

Sardegna: +70

P.A. Bolzano: +236

Umbria: +289

Calabria: +102

P.A. Trento: +220

Basilicata: +147

Molise: +18

Valle d’Aosta: +6.