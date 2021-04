Sono 13.844 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del 21 aprile, diffuso dal ministero della Salute. Ieri i contagi erano stati 12.074.

In totale i casi dall’inizio della pandemia sono 3.891.063, i morti 117.997. Sono invece 364 le vittime odierne (ieri 390).

Gli attualmente positivi sono 475.635 (-7.080 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.311.267 (+20.552). In isolamento domiciliare ci sono 449.775 persone (-6.534).

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 350.034. Ieri i test erano stati 294.045. Il tasso di positività è del 3,9%, in leggero calo rispetto al 4,1% di ieri.

Sono 3.076 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 75 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 155 (ieri 182). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 22.784 persone, in calo di 471 rispetto a ieri.

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Lombardia 786.324: +2.095 casi (ieri +1.670) con 49.417 tamponi; morti +67

Veneto 403.971: +1.094 casi (ieri +930) con 54.323 tamponi; morti +28

Campania 375.380: +1.881 casi (ieri +1.750) con 26.935 tamponi; morti +52

Emilia-Romagna 360.694: +760 casi (ieri +740) con 27.263 tamponi; morti +27

Piemonte 336.489: +1.026 casi (ieri +988) con 20.188 tamponi; morti +31

Lazio 313.515: +1.161 casi (ieri +926) con 33.565 tamponi; morti +34

Puglia 223.136: +1.141 casi (ieri +1.180) con 12.937 tamponi; morti +24

Toscana 218.929: +936 casi (ieri +644) con 25.175 tamponi; morti +28

Sicilia 199.078: +1.288 casi (ieri +1.148) con 29.049 tamponi; morti +36

Friuli-Venezia Giulia 103.715: +263 casi (ieri +277) con 8.535 tamponi; morti +7

Liguria 96.949: +266 casi (ieri +292) con 7.412 tamponi; morti +11

Marche 95.236: +388 casi (ieri +211) con 4.954 tamponi; morti +9

P. A. Bolzano 70.569: +114 casi (ieri +56) con 9.268 tamponi; morti +1

Abruzzo 69.812: +163 casi (ieri +170) con 7.544 tamponi; morti +8

Calabria 56.066: +471 casi (ieri +450) con 4.810 tamponi; morti +5

Umbria 53.430: +108 casi (ieri +102) con 6.817 tamponi; morti +7

Sardegna 52.316: +303 casi (ieri +271) con 3.462 tamponi; morti +3

P. A. Trento 43.268: +120 casi (ieri +85) con 2.635 tamponi; morti +4

Basilicata 22.573: +173 casi (ieri +146) con 2.111 tamponi; morti +5

Molise 12.935: +47 casi (ieri +3) con 13.077 tamponi; morti +1

Valle d’Aosta 10.514: +46 casi (ieri +35) con 557 tamponi; morti +2