Sono 14.078 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo il bollettino di oggi, 21 gennaio, del Ministero della Salute. 521 le vittime nelle ultime 24 ore. I test effettuati (molecolari e antigenici) sono 267.567, per un tasso di positività che sale al 5,2% (ieri era al 4,9). Dall’inizio dell’emergenza sono 2.422.728 i casi di coronavirus in Italia, 84.202 le vittime.

Aggiornamento ore 17:53.

Coronavirus, i dati nel bollettino del 21 gennaio

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.418, in calo di 43 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 155. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 22.045 pazienti, in calo di 424 unità rispetto a mercoledì.

In base al bollettino ci sono in Italia 516.568 positivi, in calo di 6.985 rispetto alla giornata di ieri, 20 gennaio, mentre i guariti e i dimessi dall’inizio della pandemia sono 1.827.451, con un incremento di 20.519.