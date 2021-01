Sono 14.078 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo il bollettino di oggi, 21 gennaio, del Ministero della Salute. 521 le vittime nelle ultime 24 ore. I test effettuati (molecolari e antigenici) sono 267.567, per un tasso di positività che sale al 5,2% (ieri era al 4,9). Dall’inizio dell’emergenza sono 2.422.728 i casi di coronavirus in Italia, 84.202 le vittime.

Aggiornamento ore 18:10.

Coronavirus, i dati nel bollettino del 21 gennaio

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.418, in calo di 43 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 155. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 22.045 pazienti, in calo di 424 unità rispetto a mercoledì.

In base al bollettino ci sono in Italia 516.568 attualmente positivi, in calo di 6.985 rispetto alla giornata di ieri, 20 gennaio, mentre i guariti e i dimessi dall’inizio della pandemia sono 1.827.451, con un incremento di 20.519. In isolamento domiciliare al momento ci sono 492.105 pazienti.

Lombardia la regione con il numero più alto dei di casi

È ancora la Lombardia la regione con il più alto numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: 2.234 nelle ultime 24 ore. Altre sei regioni superano i mille casi in un giorno: Emilia Romagna (1.320), Lazio (1.303), Puglia (1.275), Sicilia (1.230), Campania (1.215) e Veneto (1.003).

L’Abruzzo comunica che a seguito di controlli anagrafici, dal totale casi positivi è stato sottratto 1 caso in quanto caso duplicato. L’Emilia Romagna comunica invece che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi Covid. La Valle D’Aosta, infine, comunica che, facendo riferimento alla nota del 20 gennaio, dal totale dei casi confermati di oggi sono stati decurtati i 19 casi non confermati (comunicati ieri ma non decurtati dal totale), come da indicazioni del Ministero della Salute.