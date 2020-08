Continua ad aumentare, di pari passo con i tamponi, il numero dei contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si registrano 1.071 i nuovi casi, fa sapere il bollettino del 22 agosto del ministero della Salute. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Ieri si erano registrati 947 casi. Il totale sale così a 258.136.

Sono tre i morti, dato in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. I tamponi eseguiti sono 77mila, oltre 5mila in più rispetto a ieri. Questi i dati del ministero della Salute. Sono invece 243 i guariti.

A far registrare più contagi sono Lazio (215, record di sempre), Lombardia (185) e Veneto (160). Solo la Valle d’Aosta registra zero nuovi casi.

In calo invece i decessi, oggi 3 (contro i 9 di ieri), segnalati da Veneto (2) e Piemonte (1). Il totale delle vittime sale a 35.430. I guariti nelle 24 ore sono 243 (ieri 274), per un totale di 205.203. Nuovo forte balzo del numero delle persone attualmente positive, 825 in più (ieri 664), e sono ora 17.503.

A fronte dei numeri tornati a quattro cifre, “tiene” ancora la trincea dei ricoveri: quelli in regime ordinario aumentano di 5 unità (924 in tutto), mentre le terapie intensive dopo giorni di crescita sono oggi 5 in meno, 64 in totale. I pazienti in isolamento domiciliare sono 16.515.

Iss: “L’indice Rt potrebbe essere sottostimato”