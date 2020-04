Coronavirus, bollettino del 22 aprile: record di guariti (2.943), scendono i ricoveri

ROMA – Il numero dei casi totali di coronavirus in Italia è salito a 187.327, con un incremento di 3.370, superiore ai +2.729 registrato ieri, 21 aprile, conseguenza anche dell’elevato numero di tamponi eseguiti.

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della situazione fornito dalla protezione civile.

Gli attualmente positivi sono 107.699, con un calo di sole 10 unità dopo quello di -528 di ieri; i guariti sono diventati 54.543, con un aumento di 2.943, superiore anche ai +2.723 di ieri.

I morti sono 25.085, con un saldo di +437 inferiore al +534 registrato ieri.

Continua a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere: degli attualmente positivi, 2.384 sono in terapia intensiva (87 in meno rispetto a ieri), 23.805 sono ricoverati con sintomi (329 in meno di ieri) e 81.510 sono in isolamento domiciliare (406 in più).

Grazie ai 63.101 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, il totale sale a 1.513.251.

81.510 persone, pari al 76% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.242 in Lombardia, 13.084 in Emilia-Romagna, 15.122 in Piemonte, 9.991 in Veneto, 6.167 in Toscana, 3.476 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.463 nel Lazio, 2.998 in Campania, 1.874 nella Provincia autonoma di Trento, 2.874 in Puglia, 1.308 in Friuli Venezia Giulia, 2.287 in Sicilia, 2.108 in Abruzzo, 1.512 nella Provincia autonoma di Bolzano, 371 in Umbria, 833 in Sardegna, 821 in Calabria, 501 in Valle d’Aosta, 232 in Basilicata e 205 in Molise.