Sono 835 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, datato 22 giugno 2021. Ieri i contagi erano stati 495.

Con 192.882 tamponi effettuati, 110mila più di ieri, il tasso di positività cala dallo 0,6 allo 0,4%, il più basso di sempre.

Nelle ultime 24 ore si contano altri 31 morti (ieri 21), per un totale di 127.322 vittime dall’inizio della pandemia.

Le terapie intensive sono 23 in meno (ieri -4) e calano a 362 con 10 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari sono 101 in meno (ieri -54), 2.289 in tutto.

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Lombardia 840.898: +126 casi (ieri +83)

Veneto 425.113: +96 casi (ieri +8)

Campania 423.506: +94 casi (ieri +31)

Emilia-Romagna 386.389: +44 casi (ieri +81)

Piemonte 362.659: +45 casi (ieri +20)

Lazio 345.359: +74 casi (ieri +71)

Puglia 252.974: +92 casi (ieri +19)

Toscana 243.934: +25 casi (ieri +45)

Sicilia 230.805: +133 casi (ieri +85)

Friuli-Venezia Giulia 107.493: +15 casi (ieri +2)

Marche 103.556: +17 casi (ieri 0)

Liguria 103.169: +10 casi (ieri +8)

Abruzzo 74.635: +13 casi (ieri +5)

P. A. Bolzano 73.260: +3 casi (ieri +3)

Calabria 68.696: +17 casi (ieri +20)

Sardegna 57.128: +6 casi (ieri +4)

Umbria 56.782: +7 casi (ieri +4)

P. A. Trento 45.736: +3 casi (ieri +2)

Basilicata 26.844: +13 casi (ieri +4)

Molise 13.683: +1 casi (ieri 0)

Valle d’Aosta 11.675: +1 casi (ieri 0)