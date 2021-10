Sono 3.882 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute di venerdì 22 ottobre 2021. Ieri erano stati 3.794.

Sono invece 39 i morti in un giorno (ieri 36), per un totale di 131.763 vittime dall’inizio della pandemia.

Con 487.218 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 574.671) il tasso di positività è allo 0,8%, in aumento rispetto allo 0,66% di ieri.

Sono 343 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 13 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 22. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.443, rispetto a ieri sono 4 in più.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.528.065 e 3.861 quelle odierne (ieri 3.673). Gli attuali positivi risultano essere in tutto 73.729, pari a -21 rispetto a ieri (+82 il giorno prima).

Coronavirus Italia, i dati Regione per Regione

Lombardia 890.542: +381 casi (ieri +383), morti +4

Veneto 476.420: +381 casi (ieri +446), morti +1

Campania 462.519: +450 casi (ieri +355), morti +8

Emilia-Romagna 429.090: +315 casi (ieri +294), morti +2

Lazio 390.695: +408 casi (ieri +431), morti +4

Piemonte 382.962: +278 casi (ieri +267), morti +2

Sicilia 304.992: +400 casi (ieri +286), morti +6

Toscana 286.946: +277 casi (ieri +277), morti +3

Puglia 271.126: +210 casi (ieri +167), morti +3

Friuli-Venezia Giulia 115.400: +138 casi (ieri +149), morti 0

Marche 115.324: +116 casi (ieri +100), morti +1

Liguria 114.101: +86 casi (ieri +94), morti 0

Calabria 86.192: +145 casi (ieri +145), morti +1

Abruzzo 82.158: +92 casi (ieri +72), morti +1

P. A. Bolzano 78.098: +53 casi (ieri +84), morti 0 dal 15 ottobre

Sardegna 75.942: +24 casi (ieri +24), morti +1

Umbria 64.609: +67 casi (ieri +141), morti +1

P. A. Trento 48.967: +36 casi (ieri +40), morti +1

Basilicata 30.605: +12 casi (ieri +16), morti 0

Molise 14.604: +11 casi (ieri +21), morti 0 dal 15 ottobre

Valle d’Aosta 12.265: +2 casi (ieri +2), morti 0 dal 22 settembre.