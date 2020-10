Il bollettino del 22 ottobre del coronavirus in Italia segna un nuovo aumento dei casi positivi: sono 16.079 nelle ultime 24 ore, 136 i morti

Continua ad aumentare il numero di nuovi positivi al coronavirus in Italia: il bollettino del 22 ottobre segnala 16.979 nuovi casi e 136 morti. Dati in aumento rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano stati 15.199 e i decessi 127.

I nuovi guariti delle ultime 24 ore sono 2.082.

Nel complesso dall’inizio dell’epidemia in Italia almeno 465.726 persone hanno contratto il coronavirus e 36.968 di loro sono morte. I guariti sono 259.456.

Al momento le persone sicuramente positive sono 169.302.

I tamponi eseguiti sono stati 170.392, 7.456 in meno di ieri. Il tasso di positività è del 9,4%. Ieri era dell’8,5%.

Speranza: “Sperimentazione dei tamponi rapidi in farmacia”

Per arginare il dilagare dell’epidemia il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che i tamponi rapidi si potranno fare in farmacia.

“In farmacia si fanno già i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia”.

Speranza si è detto poi d’accordo con le Regioni che hanno chiesto di semplificare le procedure di tracciamento: “Abbiamo già ridotto la quarantena a 10 giorni e eliminato il secondo tampone, siamo disponibili a trovare nuovi ambiti di intervento specifici”.

Il ministro ha ribadito che si sta lavorando ad una convenzione con i medici di base per far sì che siano loro ad effettuare i tamponi rapidi che il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri sta acquistando. (Fonte: Ansa)