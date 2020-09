Coronavirus, il bollettino del 22 settembre: 1392 positivi e 14 morti

1392 positivi e 14 morti nelle ultime 24 ore. Questi i numeri del bollettino del 22 settembre del ministero della Salute.

Coronavirus, il bollettino del 22 settembre.

Si è stabilizzato nelle ultime 24 ore il numero di contagi per coronavirus: nell’ultimo giorno i nuovi casi sono stati 1.392 a fronte dei 1.350 del giorno precedente.

In lieve calo il numero dei decessi, 14 morti nell’ultimo giorno rispetto alle 17 vittime di ieri.

Il totale delle vittime è 35.738. Sono stati 87.303 i tamponi effettuati, circa 4mila in meno di ieri.

Il Lazio è l’unica regione che supera i 200 nuovi casi (+238), seguita dalla Lombardia (+182) e Campania (+156).

Sono stati superati in Italia i 300mila contagi per il Covid dall’inizio dell’emergenza.

Complessivamente – comprese le vittime e i guariti – i contagi nel Paese sono stati finora 300.897.

Aumentano le terapie intensive

Sono in aumento i posti occupati in terapia intensiva dai malati per il Covid: sono complessivamente 239, sette in più nelle ultime 24 ore.

Continuano a salire i pazienti ricoverati anche negli altri reparti: sono 2.604 (+129 rispetto a ieri).

Cresce ancora, seppure con un tasso di aumento più basso, il numero delle persone in isolamento domiciliare, sono 42.646 (+274) e nel complesso arrivano a 45.489 (+410) gli attualmente positivi.

I dimessi e i guariti sono 219.670 (+967).

Capitolo Lombardia

Con 14.808 tamponi effettuati, sono 182 i nuovi positivi in Lombardia per una percentuale pari all’1,22%, in crescita rispetto a ieri (0,9%).

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2, 34 in totale), crescono quelli negli altri reparti (+11, 294). I nuovi decessi sono due per un totale di 16.925 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Tra i nuovi casi, 76 sono nella provincia di Milano, di cui 47 a Milano città, 35 a Pavia, 12 a Monza e Brianza e 11 a Bergamo. (Fonte: Ansa).