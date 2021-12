Nuovo record assoluto di contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 50.559 i nuovi casi individuati su 929.775 tamponi secondo il bollettino del 24 dicembre 2021 diffuso dal ministero della Salute. Ieri erano stati 44.595 su 901.450 test effettuati.

Sono invece 141 i morti odierni (ieri 168) per un totale di 136.386 vittime da febbraio 2020. Il tasso di positività sale al 5,4%, in aumento di mezzo punto.

Sono 1.038 (giovedì erano 1.023) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 15 in più di giovedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 102. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.812 (giovedì erano 8.722), ovvero 90 in più.

Le persone guarite dal Covid sono complessivamente 4.970.584 e 19.804 quelle negativizzate oggi (ieri 17.117). Gli attuali positivi risultano essere in tutto 460.674, pari a +30.645 rispetto a ieri (+27.300 il giorno prima).

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Lombardia 1.048.255: +16.044 casi (ieri +12.913)

Veneto 599.939: +5.074 casi (ieri +5.023)

Campania 531.478: +4.541 casi (ieri +3.599)

Emilia-Romagna 502.188: +3.067 casi (ieri +2.860)

Lazio 470.649: +3.475 casi (ieri +3.006)

Piemonte 444.259: +4.609 casi (ieri +4.304)

Sicilia 350.236: +2.131 casi (ieri +2.078)

Toscana 327.770: +3.337 casi (ieri +2.780)

Puglia 290.992: +664 casi (ieri +1.134)

Friuli Venezia Giulia 147.439: +826 casi (ieri +1.081)

Liguria 139.516: +1.459 casi (ieri +1.144)

Marche 137.182: +1.103 casi (ieri +871)

Calabria 103.670: +705 casi (ieri +691)

P. A. Bolzano 97.864: +370 casi (ieri +344)

Abruzzo 95.670: +686 casi (ieri +662)

Sardegna 83.886: +470 casi (ieri +344)

Umbria 74.632: +1.229 casi (ieri +933)

P. A. Trento 57.706: +403 casi (ieri +368)

Basilicata 33.882: +254 casi (ieri +260)

Molise 15.706: +74 casi (ieri +46)

Valle d’Aosta 14.725: +78 casi (ieri +154)