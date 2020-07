Calano i nuovi contagi da coronavirus: il bollettino del 24 luglio segnala 252 nuovi casi. Ieri erano stati 306.

Calano anche i decessi per coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: sono cinque, il numero più basso da febbraio. Lo rende noto il ministero della Salute nel bollettino del 24 luglio. Sale così a 35.097 il totale dei decessi, mentre il numero dei casi totali è di 245.590.

In tutto sono 12.301 (-103) gli attualmente positivi: 713 sono ricoverati con sintomi, 46 (-3) in terapia intensiva e 11.542 in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore si registrano poi altri 350 guariti, per un totale di 198.192.

Solo due regioni senza nuovi casi

Sono solo due le regioni che non hanno registrato nuovi casi da ieri: la Valle d’Aosta e la Basilicata. L’incremento più alto di nuovi contagiati è in Emilia Romagna con 63 nuovi positivi, seguita dalla Lombardia con 53 e dal Veneto con 30.

Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, quasi il 75% dei nuovi contagi da coronavirus (47 su 63) si concentra oggi nelle province di Modena (14), Bologna (13), Reggio Emilia (11) e Rimini (9), e “si tratta per la maggior parte – comunica l’ente regionale – di contagi riconducibili a focolai già noti”. I focolai riguardano in particolare i comparti della logistica e delle carni. (Fonti: AdnKronos, Agi, ministero della Salute)