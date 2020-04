ROMA – Continua, per il sesto giorno consecutivo, il calo dei malati di coronavirus in Italia. Sono 105.847 gli attualmente positivi, 680 in meno rispetto a ieri.

Sono i numeri dell’ultimo bollettino della Protezione civile, quello di sabato 25 aprile. Si tratta di un calo significativo, in quanto raddoppia il decremento fatto registrare tra mercoledì e giovedì, che era stato di 321.

Frena il numero totale di casi di coronavirus in Italia: sono attualmente 195.351, con un incremento di 2.357 rispetto a ieri che invece aveva fatto segnare un incremento di 3.021 sulle 24 ore precedenti. C’è quindi, nel raffronto tra i due dati, un calo di 664 casi.

Sono 63.120 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.622. L’aumento ieri era stato di 2.992.

Ancora troppi i morti: sono saliti a 26.384, con un incremento di 415 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 420.

Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.102, 71 in meno rispetto a ieri. Di questi, 724 sono in Lombardia, 32 in meno rispetto a ieri.

Dei 105.847 malati complessivi per coronavirus, 21.533 sono ricoverati con sintomi, 535 in meno rispetto a ieri, e 82.212 sono quelli in isolamento domiciliare, in calo per la prima volta dall’inizio dell’emergenza di 74 pazienti.

Il numero totale di tamponi effettuati è salito a 1 milione 707mila 743, con un incremento di 65.387, di cui testati sono 1.186mila, 526, con incremento di n38.676 su ieri.

Coronavirus, migliorano i dati per Milano

Migliorano i dati di Milano, una delle città ancora molto colpite dall’emergenza coronavirus: i nuovi positivi nell’area metropolitana oggi sono 219, per un totale di 17.909, di cui 80 nuovi casi a Milano città.

Ieri c’erano stati 412 nuovi positivi di cui 246 a Milano città. Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

Coronavirus, i dati regione per regione

Nel dettaglio per aree regionali, i casi attualmente positivi sono 34.473 in Lombardia, 12.347 in Emilia-Romagna, 15.502 in Piemonte, 9.432 in Veneto, 6.146 in Toscana, 3.433 in Liguria, 3.272 nelle Marche, 4.561 nel Lazio, 2.935 in Campania, 1.744 nella Provincia autonoma di Trento, 2.919 in Puglia, 1.084 in Friuli Venezia Giulia, 2.272 in Sicilia, 2.061 in Abruzzo, 1.035 nella Provincia autonoma di Bolzano, 297 in Umbria, 794 in Sardegna, 811 in Calabria, 313 in Valle d’Aosta, 218 in Basilicata e 198 in Molise.

Coronavirus, dal 4 maggio test sierologici per 150 mila

Il 4 maggio partiranno i test sierologici a livello nazionale su un campione di 150mila persone. Lo ha detto il commissario straordinario Domenico Arcuri sottolineando che l’azienda vincitrice del bando offrirà gratuitamente i test.

“Questa mattina abbiamo concluso la gara, 4 giorni prima del tempo e solo 9 giorni dopo la richiesta del governo”, ha aggiunto sottolineando che sono state 72 le aziende che hanno partecipato e quella che è stata scelta offre la “migliore soluzione oggi esistente sul mercato”.