Coronavirus, il bollettino di oggi, martedì 25 maggio: in Italia ci sono 3.224 nuovi casi di coronavirus a fronte di 252.646 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 2.490 su 107.481 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 166 decessi (contro i 110 di lunedì). Il tasso di positività si attesta all’1,27%, in netto calo rispetto al 2,3% del giorno precedente. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.197.892, i morti 125.501.

Aggiornamento ore 17:58.

Bollettino coronavirus 25 maggio, giù terapie intensive

Sono 1.323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 59 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 46 (ieri erano stati 48). Sono invece 8.557 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 393 in meno nelle ultime 24 ore. I dimessi ed i guariti sono invece 3.804.246, con un incremento rispetto a ieri di 11.348 mentre gli attualmente positivi scendono a 268.145 (-8.294).

Vaccini, quasi 500mila dosi somministrate

Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate nelle ultime 24 ore sono 447.270. La popolazione vaccinata sale così al 17,6% del totale. Nell’ultima settimana somministrate in media 484mila dosi al giorno: a questo ritmo l’immunità di gregge (70% della popolazione con almeno una dose, ndr) sarà raggiunta tra un mese e 12 giorni (il 6 luglio).