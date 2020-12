Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 dicembre: 10.407 nuovi casi e 261 morti. Tasso positività al 12.8%

Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 dicembre. Sono 10.407 i positivi al tampone nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 261.

Sono 81.285 i tamponi per il coronavirus effettuati in Italia sempre nelle ultime 24 ore, un numero molto più basso rispetto al giorno prima, quando erano stati processati 152.334 tamponi.

Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto al 12,5% del giorno di Natale.

Coronavirus in Italia, casi totali arrivati a 2.038.759

In totale da inizio epidemia i casi sono arrivati a 2.038.759, le vittime sono 71.620.

Gli attualmente positivi sono 580.941 (+1.055), i dimessi e guariti 1.386.198 (+9.089). In isolamento domiciliare ci sono persone 555.055 (+1.155).

Le terapie intenvive sono in calo di 2 unità. Il numero, come sempre è il saldo tra ingressi e uscite: gli ingressi giornalieri in rianimazione sono state 135.

Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora 2.582. I ricoveri nei reparti ordinari sono diminuiti di 98 unità, portando il totale a 23.304.

Le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (2.523), l’Emilia Romagna (1.756), la Lombardia (1.606) e il Lazio (1.123) (fonte: Ansa, Leggo).

Coronavirus, variante inglese trovata anche in Spagna

E dopo il Veneto, la variante inglese del Covid è stata riscontrata in quattro persone a Madrid in Spagna. Tutti avevano viaggiato in Gran Bretagna. Sotto esame altri tre casi sospetti (fonte: Ansa, Leggo).