Coronavirus, 259 nuovi positivi e 30 decessi. +2 in terapia intensiva

ROMA – Sono 259 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri (giovedì 25 giugno) quando se ne sono registrati 296. A fornire i dati la Protezione Civile nel consueto bollettino quotidiano.

In calo anche le vittime: nelle ultime 24 ore sono 30, quattro in meno di ieri. Dei 30 decessi registrati 16 provengono dalla Lombardia, 6 dal Piemonte, 3 dall’Emilia Romagna, 2 dalla Toscana, 2 dal Veneto, 1 dal Lazio.

Il numero totale dei casi sale a 239.961 mentre quello dei morti a 34.708.

In Lombardia si registrano 156 casi, il 60,2% del totale.

Alto anche il numero in Emilia Romagna, +46 casi, per il focolaio di Bartolini a Bologna.

Gli attualmente positivi sono 17.638, i guariti e dimessi 890.

Risalgono leggermente le terapie intensive: 2 più di ieri per un totale di 105.

Coronavirus in Emilia Romagna

In Emilia Romagna si registrano 27 nuovi casi relativi al focolaio di coronavirus scoppiato a Bologna al magazzino logistico della Bartolini, che si sommano ai 64 censiti fino a ieri.

Nelle ultime 24 ore, nel complesso si registrano 46 nuovi casi, 39 dei quali asintomatici. La maggioranza dei casi (37 su 46) sono in provincia di Bologna.

Secondo i dati, aggiornati alle 12, si registrano tre decessi: uno a Bologna, uno a Ferrara e uno a Modena, che portano il totale a 4.252.

Coronavirus in Lombardia

Sono 156 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, per un totale di 93.587 casi dall’inizio dell’emergenza, e 16 i decessi, per un totale di 16.624.

Lo rende noto la Regione Lombardia.

“I dati di oggi – spiega l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera – evidenziano un ulteriore importante calo dei pazienti ricoverati nei nostri ospedali, che si assestano a quota 501 rispetto ai 620 di ieri.

Dei 156 casi positivi di oggi, 72 evidenziano una positività ‘debole’ e 51 sono riferiti a test sierologici”. Superata la soglia del milione di tamponi effettuati, i pazienti clinicamente guariti sono 492, per un totale di 65.323 dall’inizio dell’emergenza (fonte: Ansa).

Nelle altre regioni si registrano 15 in Piemonte e 13 nel Lazio.

Sotto i dieci casi il resto delle regioni italiane con quattro di esse a contagio zero (fonte: Ansa).